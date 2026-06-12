A las 8:00 de este viernes 12 de junio, la estación meteorológica del aeropuerto de Zagarzazú, en Carmelo, registró 2,7 °C, el valor más bajo del país según los datos difundidos por INUMET.

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La mañana comenzó con una postal de invierno cerrada: frío intenso, humedad al límite y visibilidad condicionada por nieblas y neblinas. El registro oficial indicó, además, viento del nornoreste a 29 kilómetros por hora, presión a nivel del mar de 1015,9 hectopascales y 100 % de humedad. La combinación de baja temperatura, viento y saturación de humedad configuró una mañana particularmente fría en la zona oeste del departamento de Colonia.

El dato coloca a Zagarzazú en el punto más bajo del mapa térmico nacional en la actualización de las 8:00. No se trata solo de una cifra aislada: expresa una condición atmosférica marcada por el ingreso de aire frío, cielo cubierto por momentos y presencia de humedad en superficie.

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Para la zona suroeste, INUMET prevé una jornada con mínima de 3 °C y máxima de 17 °C. Durante la mañana se espera cielo nuboso, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas. El viento será del sector norte, entre 10 y 20 kilómetros por hora, con períodos de variables de 0 a 10 kilómetros por hora.

Hacia la tarde y la noche, el organismo pronostica cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. El viento rotará del noroeste y norte, con intensidades de 10 a 30 kilómetros por hora.