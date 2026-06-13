Brasil y Marruecos empataron 1 a 1 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en un partido correspondiente a la primera fecha del grupo C del Mundial 2026.

El encuentro reunía a dos equipos que llegaban con expectativas altas: Brasil, máximo campeón histórico del torneo, y Marruecos, una selección que en los últimos años mostró un crecimiento sostenido. Sin embargo, el desarrollo fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos, después de un inicio favorable para el conjunto africano y una posterior reacción del equipo sudamericano.

Marruecos impuso condiciones en el primer tiempo

Desde la primera jugada quedó marcada la intención de Marruecos. El equipo africano buscó largo hacia un costado y presionó arriba la salida brasileña, con una postura agresiva desde el comienzo.

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Aunque Brasil tuvo más posesión durante la primera parte, Marruecos fue el que manejó mejor los tiempos, propuso más y llegó con mayor claridad. En los primeros minutos, Bruno Guimaraes bloqueó un remate de El Aynaoui y luego Hakimi probó al arco, aunque su disparo se fue desviado.

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Brasil respondió mediante una acción individual de Vinícius Júnior, pero su centro no encontró a Igor Thiago, el delantero elegido por Carlo Ancelotti para el debut mundialista.

A los 21 minutos llegó la apertura del marcador. Brahim Díaz filtró un pase preciso entre los defensores brasileños y dejó a Ismael Saibari en posición de gol. El atacante definió por encima de Alisson y puso el 1 a 0 para Marruecos.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi sostuvo el dominio a partir de la conducción de Díaz, que generó peligro cada vez que se movió hacia el centro del campo. También fueron importantes la velocidad de Achraf Hakimi, Bilal El Khannouss y Azzedine Ounahi.

Brasil, en cambio, insinuaba en ataque pero sufría cada vez que debía retroceder. El conjunto sudamericano quedaba expuesto ante las transiciones rápidas de un rival que jugaba con comodidad.

Pese a ese panorama, la jerarquía brasileña apareció en una acción individual. Vinícius Júnior combinó con Bruno Guimaraes, recibió nuevamente la pelota, enganchó y sacó un remate cruzado para establecer el 1 a 1 a los 32 minutos.

Antes del descanso, Brasil tuvo alguna posibilidad más, con una tijera de Lucas Paquetá y un cabezazo de Marquinhos. De todos modos, Marruecos mantuvo el control general del juego, aunque no logró transformar ese dominio en más ocasiones claras.

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Brasil mejoró en el complemento

Para el segundo tiempo, Ancelotti realizó dos cambios: salieron Roger Ibañez y Casemiro, ambos amonestados, e ingresaron Danilo y Fabinho. Brasil mostró otra actitud, siguió manejando la pelota y sumó mayor vocación ofensiva.

Marruecos empezó a retroceder en el campo y perdió parte de la iniciativa que había mostrado en la primera mitad. Los pases filtrados que antes le permitían superar líneas fueron reemplazados por envíos largos hacia sus atacantes.

En ese tramo apareció Raphinha, que obligó a intervenir a Bono. Brasil pasó a jugar con más frecuencia en terreno rival, frente a un seleccionado marroquí que ya no tenía la misma energía del primer tiempo y parecía aceptar el empate.

Con algunas variantes, Marruecos logró equilibrar nuevamente la zona media. Aun así, Brasil volvió a encontrar espacios y Raphinha tuvo una oportunidad clara tras una combinación con Vinícius Júnior, aunque su remate salió débil y no complicó al arquero.

El partido quedó abierto. Ninguno de los dos equipos tomó riesgos excesivos, pero ambos contaban con futbolistas capaces de desequilibrar mediante una jugada individual.

En el tramo final, las llegadas profundas fueron escasas. Bono respondió con seguridad ante los intentos brasileños y, en la última acción destacada, Alisson evitó la derrota con una gran doble atajada.

El 1 a 1 terminó reflejando un partido que empezó con intensidad, pero que se fue apagando con el paso de los minutos. Brasil y Marruecos sumaron un punto en su debut y cerraron una igualdad que, por el desarrollo final, pareció conformar a los dos.

Haití y Escocia completarán este sábado la primera fecha del grupo C. En la segunda jornada, prevista para el viernes 19 de junio, Brasil enfrentará al seleccionado caribeño y Marruecos jugará ante el conjunto británico.