La poda de los plátanos ubicados en el acceso a Carmelo generó este martes la reacción de vecinos que manifestaron su preocupación por la forma en que se estaba realizando la intervención sobre los ejemplares.

Los trabajos, ejecutados por personal de Vialidad, comenzaron durante la mañana y rápidamente despertaron críticas de quienes consideran que el tratamiento aplicado afectaba el valor paisajístico de uno de los ingresos más característicos de la ciudad.

Ante esas inquietudes, el alcalde Luis Pablo Parodi informó que el criterio de poda será modificado, con el objetivo de adecuar la intervención sobre el arbolado.

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La confirmación llegó luego de que se le trasladaran los planteos de vecinos que expresaron su malestar por la intensidad de los cortes observados durante la jornada.

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El acceso a Carmelo es reconocido por su arbolado, que desde hace años constituye una de las postales más representativas de la ciudad y un elemento destacado por quienes ingresan a ella. La presencia de los plátanos forma parte de la identidad del lugar y es considerada por muchos habitantes como un patrimonio paisajístico que merece especial cuidado.

Con la decisión de revisar la poda, la intervención sobre los árboles será ajustada de acuerdo con el nuevo criterio comunicado por el alcalde. Hasta el momento no se informó si los trabajos ya realizados serán complementados con nuevas medidas ni cuáles serán los lineamientos técnicos que se aplicarán en el resto del arbolado.