El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, desarrolló este martes una nueva jornada de trabajo en Tarariras, Juan Lacaze y Rosario, donde mantuvo reuniones con los concejos municipales y con representantes de distintas organizaciones locales.

La recorrida mostró una forma de gestión apoyada en el contacto directo entre el gobierno departamental, los municipios y actores sociales y económicos de cada localidad. La presencia de varios directores de la Intendencia permitió abordar los asuntos desde áreas diferentes, entre ellas Obras, Descentralización, Promoción y Desarrollo, Deportes y organización de eventos.

Desde el punto de vista político, la jornada consolidó a los municipios como espacios de articulación entre las demandas locales y la estructura departamental. Los encuentros no se limitaron a una agenda institucional uniforme, sino que se adaptaron a las características de cada ciudad.

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Tarariras: infraestructura y organización comunitaria

En Tarariras, el eje principal estuvo en el estado de las calles y en el seguimiento de los trabajos en ejecución. La infraestructura urbana apareció así como uno de los asuntos centrales del intercambio con el gobierno municipal.

La agenda incluyó además una reunión con vecinos de Cosmopolita por la preparación de los 150 años de la localidad. Este tema incorporó una dimensión comunitaria y cultural a la recorrida, vinculada con la organización de una celebración de alcance local.

Juan Lacaze: producción, comercio y obras

En Juan Lacaze, la jornada reunió asuntos productivos, comerciales y de infraestructura. El intendente mantuvo un encuentro con los organizadores de UruForest, visitó el predio previsto para la próxima edición de la feria forestal y se reunió con representantes del Centro Comercial.

También recorrió los trabajos en la avenida Carminillo Mederos, en el acceso a la ciudad. La combinación de estos temas muestra una agenda territorial que integra obras públicas con el vínculo institucional con sectores vinculados a la actividad económica.

Rosario: gobierno local y prevención

En Rosario, Rodríguez se reunió con la alcaldesa Daniela Amed y los integrantes del concejo municipal. Además del seguimiento de los trabajos en la ciudad, planteó la importancia de atender las recomendaciones del Instituto Uruguayo de Meteorología ante posibles eventos climáticos de intensidad.

La incorporación de este asunto situó la prevención y la coordinación ante riesgos meteorológicos dentro de la agenda territorial, junto con los temas habituales de gestión municipal.

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Una política basada en la articulación territorial

La recorrida expresó una modalidad de gobierno en la que el intendente y parte de su equipo se trasladan a los municipios para reunir en una misma instancia a autoridades departamentales, alcaldes, concejales y organizaciones locales.

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El alcance de esta política abarca áreas diferentes: infraestructura, desarrollo productivo, comercio, actividades comunitarias, organización de eventos y prevención climática. Más que una agenda única para todo el departamento, el recorrido mostró una adaptación de los temas a las prioridades de cada territorio.

En términos políticos, la estrategia refuerza el papel de los municipios como interlocutores del gobierno departamental y como puntos de recepción y organización de las demandas de cada localidad. La jornada permitió observar una gestión territorial basada en la coordinación institucional y en el tratamiento diferenciado de los asuntos locales.