El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, participó este martes en Carmelo de una nueva jornada de la gira nacional «El Frente Amplio te Escucha», una iniciativa con la que la fuerza política recorre distintos puntos del país para intercambiar con militantes y ciudadanos sobre la situación nacional y las prioridades del actual gobierno.

Durante su exposición, Pereira abordó diversos temas vinculados a la gestión nacional. Entre ellos, se refirió a la situación económica recibida por la actual administración, hizo énfasis en las políticas dirigidas a la infancia, la educación y la reducción de la pobreza, y planteó la necesidad de avanzar en soluciones para el sistema penitenciario.

En ese sentido, sostuvo que el elevado número de personas privadas de libertad, en relación con la población del país, ha generado una situación de saturación en las cárceles. Señaló además que el gobierno trabaja en proyectos orientados a favorecer la reinserción social de quienes recuperan la libertad, aunque reconoció que aún no se han alcanzado los resultados esperados por la ciudadanía.

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Otro de los asuntos mencionados fue el consumo problemático de drogas y la salud mental, especialmente entre niños y jóvenes, así como la necesidad de fortalecer las respuestas del sistema público en esas áreas.

Pereira también hizo referencia a la política de aumentos para los jubilados, comparando los criterios aplicados durante la administración anterior con los implementados por el actual gobierno. Asimismo, afirmó que, en las distintas localidades visitadas durante la gira, ha recogido planteos similares de parte de militantes y simpatizantes del Frente Amplio, relacionados con el desencanto y la expectativa de que el programa de gobierno pueda concretarse progresivamente.

Tras la exposición se abrió un espacio de intercambio con los asistentes. Según el testimonio de un participante, solo cuatro personas realizaron intervenciones y coincidieron en la necesidad de que las propuestas se traduzcan en medidas concretas. Durante ese intercambio también se plantearon inquietudes vinculadas a la salud mental, las adicciones y otras problemáticas sociales.

En ese marco, una de las asistentes cuestionó el alcance del material informativo distribuido durante la actividad y sostuvo que la ciudadanía espera respuestas concretas a los problemas cotidianos, más allá de la difusión de las propuestas del Frente Amplio.