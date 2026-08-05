El papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida durante su estadía en Uruguay, prevista entre el 6 y el 8 de noviembre de 2026, según confirmó este miércoles la Santa Sede.

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La incorporación de las tres ciudades dará alcance nacional a la visita, con actividades en la capital, el litoral y el centro-sur del país. El Vaticano todavía no informó qué actos se realizarán en cada lugar ni divulgó el orden completo del recorrido.

Uruguay será la primera escala del primer viaje apostólico de León XIV a América del Sur desde el inicio de su pontificado. La gira se extenderá del 6 al 17 de noviembre e incluirá también Argentina y Perú.

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Uruguay abrirá la gira sudamericana

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el pontífice aceptó las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

De acuerdo con el anuncio oficial, León XIV estará en Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre.

La presencia de Paysandú y Florida ampliará territorialmente una visita que también tendrá actividades en Montevideo. La elección de las tres ciudades permitirá que la agenda papal no quede concentrada únicamente en la capital.

El programa detallado será difundido más adelante, indicó la Santa Sede.

La visita continuará por Argentina y Perú

Después de su paso por Uruguay, el papa viajará a Argentina, donde estará entre el 8 y el 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La última etapa se desarrollará en Perú, del 11 al 17 de noviembre. Allí tendrá actividades en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La gira será la primera visita de León XIV a América del Sur como pontífice.