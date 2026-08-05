El Municipio de Carmelo analizará una propuesta para solicitar al Ministerio de Turismo la sala de conferencias del ex Hotel Casino Carmelo mediante un contrato de comodato, señalaron fuentes municipales a Carmelo Portal.

La iniciativa apunta a recuperar ese sector del inmueble y convertirlo en un espacio multifunción para la ciudad, destinado principalmente al desarrollo de actividades culturales. El salón podría albergar conferencias, exposiciones, presentaciones artísticas, encuentros institucionales, talleres y otras propuestas abiertas a la comunidad.

La intención es disponer de un ámbito de uso público que amplíe la infraestructura cultural de Carmelo, aunque todavía deberán definirse las características del proyecto, las condiciones de funcionamiento y las inversiones necesarias para acondicionar el lugar.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El comodato es una modalidad mediante la cual el propietario entrega gratuitamente un bien para su utilización durante un período determinado, con la obligación de que sea restituido posteriormente. En este caso, una eventual autorización no implicaría la transferencia de la propiedad al Municipio, sino una cesión temporal sujeta a las condiciones que establezca el Ministerio de Turismo.

La solicitud deberá tramitarse ante la cartera propietaria del inmueble y articularse con la Intendencia de Colonia. También será necesario determinar qué organismo asumirá los trabajos de recuperación, el mantenimiento, la seguridad, los servicios y las eventuales habilitaciones que requiera la sala.

Un pedido en medio de un proceso abierto

La propuesta municipal aparece mientras continúa sin definición pública el futuro del ex Hotel Casino Carmelo. Los ministerios de Turismo y de Economía y Finanzas analizan una iniciativa privada vinculada al complejo, cuyo contenido permanece bajo reserva.

Por ese motivo, una eventual entrega de la sala de conferencias deberá ser compatible con cualquier procedimiento que pueda impulsarse para la recuperación integral del inmueble.

El convenio podría establecer que el Municipio utilice el espacio mientras no exista una resolución sobre el hotel o que deba restituirlo si avanza una inversión privada que comprenda la totalidad del edificio. Otra alternativa sería reservar la sala para uso cultural dentro de un futuro proyecto, aunque esa posibilidad requeriría modificar las condiciones de cualquier llamado o negociación posterior.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La situación también obliga a establecer si el salón cuenta con un acceso independiente, cuál es su estado edilicio y qué intervenciones serían necesarias para habilitarlo de forma segura.

El antecedente de la licitación

En 2024, el Poder Ejecutivo convocó a una licitación para vender los padrones que comprenden el ex Hotel Casino Carmelo y conceder durante 20 años la explotación privada de los juegos de azar. El procedimiento finalizó sin propuestas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde entonces, el Gobierno analiza otras alternativas para el inmueble, entre ellas una nueva licitación, una concesión o la consideración de iniciativas privadas.

La solicitud del Municipio introduce ahora la posibilidad de recuperar parcialmente el edificio mientras se procura una solución definitiva. Para conocer el alcance real del planteo será necesario precisar el plazo del comodato, el programa de actividades culturales, los costos de acondicionamiento y la forma en que el uso municipal conviviría con una futura inversión en el complejo.