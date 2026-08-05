El sonido de los tambores aún está a varios meses de volver a las calles, pero los preparativos para el Desfile de Llamadas 2027 ya se ponen en marcha. La Intendencia de Colonia convocó a las comparsas lubolas del departamento a la primera reunión de coordinación, instancia que marcará el inicio de la organización de una de las expresiones más representativas del carnaval coloniense.

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La convocatoria está dirigida a un representante de cada comparsa interesada en participar del desfile. El encuentro se realizará el miércoles 12 de agosto, a las 13:00, en el Palacio de Gobierno Departamental, en la ciudad de Colonia.

La reunión abrirá el intercambio entre las agrupaciones y la Intendencia para comenzar a definir los aspectos organizativos de la edición 2027 del tradicional desfile.

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