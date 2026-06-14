La joven carmelitana Guadalupe Arcardini asumió este sábado 13 de junio la presidencia de la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional de Colonia, en una sesión que tuvo como eje la planificación de actividades vinculadas a los 190 años de la colectividad política.

Arcardini, concejal del Municipio de Carmelo, tiene 22 años, es Técnica en Diseño Gráfico y actualmente cursa la Licenciatura en la misma área. Su llegada a la presidencia de la Comisión Departamental de Jóvenes la ubica en un espacio de articulación política dentro de la estructura juvenil nacionalista del departamento.

Tras asumir, publicó un mensaje en redes sociales en el que presentó tres ideas centrales: la responsabilidad de representar a otros jóvenes, la militancia entendida como servicio y la necesidad de generar espacios de participación, formación y propuesta.

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“Milito desde hace años porque creo en la política como una herramienta de transformación, de cercanía y de servicio”, expresó. La frase ordena buena parte del sentido de su mensaje. Arcardini no plantea la política únicamente como pertenencia partidaria, sino como una práctica vinculada al territorio y a la comunidad.

También aparece en su publicación una lectura generacional. Al referirse a “tantos jóvenes nacionalistas” que militan y trabajan en sus comunidades, coloca a la juventud no como acompañamiento de las estructuras partidarias, sino como parte activa de la organización política.

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El contexto de los 190 años del Partido Nacional funciona como marco simbólico de su discurso. Arcardini apela a la historia del partido, pero intenta proyectar esa referencia hacia el presente y el futuro. “Nos toca mirar hacia adelante”, escribió, en una definición que busca conectar tradición partidaria con participación juvenil.

La sesión de la Comisión Departamental de Jóvenes de Colonia tuvo precisamente ese objetivo: comenzar a definir actividades que promuevan reflexión, participación y propuestas desde la juventud nacionalista en distintos puntos del departamento.

La asunción de Arcardini marca, además, la presencia de una dirigente de Carmelo en un ámbito departamental de conducción juvenil. Su mensaje dejó planteado el tono inicial de la nueva etapa: participación, formación política y construcción desde el interior del departamento.