El Mundial 2026 continúa este domingo 14 de junio con una agenda cargada: cuatro partidos, dos grupos en movimiento y varias selecciones que llegan con historias distintas al debut. Para el público uruguayo, la jornada comienza a primera hora de la tarde y se extiende hasta la noche, con fútbol en Estados Unidos y México.

El primer encuentro será Alemania-Curazao, a las 14:00, en el Houston Stadium. Alemania inicia su camino con la obligación de marcar presencia después de sus últimas frustraciones mundialistas. Del otro lado estará Curazao, una de las selecciones debutantes, que tendrá su estreno absoluto nada menos que ante una potencia.

A las 17:00, en Dallas, jugarán Países Bajos-Japón, por el Grupo F. Es uno de los cruces más atractivos del día: Países Bajos parte como candidato natural del grupo, pero Japón ya demostró en mundiales anteriores que puede competir contra selecciones de primer nivel.

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El tercer turno tendrá el partido señalado como el más parejo de la jornada: Costa de Marfil-Ecuador, a las 20:00, en Philadelphia. Ecuador llega con expectativa sudamericana y con una generación que pretende dar un paso más en la Copa. Para ambos, sumar en el debut puede ser determinante pensando en la clasificación.

El cierre será a las 23:00, en Monterrey, con Suecia-Túnez. Suecia apuesta a su poder ofensivo, mientras que Túnez buscará sostenerse desde el orden y aprovechar un partido que puede marcar su margen real en el grupo.

Partidos de hoy — hora de Uruguay

14:00 | Alemania vs. Curazao

Grupo E | Houston Stadium | TV: DSPORTS / plataformas habilitadas según operador

Resultado: por jugar

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17:00 | Países Bajos vs. Japón

Grupo F | Dallas Stadium | TV: DSPORTS / plataformas habilitadas según operador

Resultado: por jugar

20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador

Grupo E | Philadelphia Stadium | TV: DSPORTS / plataformas habilitadas según operador

Resultado: por jugar

23:00 | Suecia vs. Túnez

Grupo F | Estadio Monterrey | TV: DSPORTS / plataformas habilitadas según operador

Resultado: por jugar

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La recomendación para el lector es simple: si busca un partido con historia grande, Alemania abre el día; si quiere fútbol táctico, Países Bajos-Japón promete ritmo; si busca tensión competitiva, Costa de Marfil-Ecuador aparece como el cruce central; y si quiere cerrar la jornada con una selección europea de ataque, Suecia-Túnez queda para la noche.