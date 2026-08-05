Hay momentos en que el paisaje parece anunciar lo que todavía no ocurrió. El aire se vuelve más pesado, las nubes cambian de forma y el horizonte pierde nitidez. Es la calma que suele preceder a los sistemas meteorológicos más intensos. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), esa transición comenzará a sentirse desde la mañana de este jueves, cuando un frente frío ingrese por el litoral oeste y modifique las condiciones en prácticamente todo el territorio nacional.

El organismo oficial pronostica tormentas muy fuertes y puntualmente severas, que afectarán inicialmente el litoral oeste, el centro y el norte del país, aunque con el avance de las horas las condiciones inestables se extenderán al resto del territorio.

Los mayores acumulados de lluvia se ubicarán entre 60 y 80 milímetros, aunque Inumet advierte que esos registros podrán superarse de forma localizada, una característica habitual de los sistemas convectivos más intensos.

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Durante las tormentas podrán registrarse rachas fuertes de viento, caída de granizo y una intensa actividad eléctrica, fenómenos que obligan a extremar precauciones, especialmente en actividades al aire libre y en rutas.

El segundo escenario: viento y olas

La advertencia no termina cuando pase la lluvia.

Mientras el frente frío avance hacia el este, sobre la costa comenzará a desarrollarse otro fenómeno atmosférico: un ciclón extratropical, cuya profundización provocará un incremento sostenido del viento durante la tarde del jueves.

Inumet prevé que la situación afecte principalmente al sur del río Negro y, en particular, a la franja costera, donde se esperan vientos persistentes de entre 40 y 70 kilómetros por hora, con rachas que podrán alcanzar entre 70 y 100 kilómetros por hora, e incluso superar esos valores en forma puntual.

Como consecuencia, también se espera un aumento significativo del oleaje, por lo que las condiciones en la costa podrían tornarse adversas durante varias horas.

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Un fenómeno habitual, pero que requiere atención

Aunque los ciclones extratropicales forman parte de la dinámica atmosférica del Río de la Plata y el Atlántico Sur, su intensidad puede generar impactos importantes sobre la infraestructura, el arbolado, el tendido eléctrico y la navegación.

Por ese motivo, Inumet recomienda seguir la evolución de los pronósticos y atender los avisos oficiales que puedan emitirse durante las próximas horas, ya que la trayectoria y la intensidad de estos sistemas pueden modificarse a medida que evolucionan.

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La combinación de lluvias abundantes, tormentas severas y fuertes vientos configura uno de los episodios meteorológicos más relevantes previstos para esta semana, con efectos que podrían sentirse en distintas regiones del país a lo largo del jueves y las primeras horas del viernes.