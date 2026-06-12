Agustina Cardozo solicita la colaboración de la población para poder recuperar una billetera que extravió en un ómnibus de Colonia que finaliza su recorrido en la ciudad de Nueva Palmira.

Según se informó, en el interior de la billetera se encontraban documentos personales y abonos utilizados por la joven para trasladarse a estudiar, por lo que su recuperación resulta de especial importancia.

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Cardozo pidió que, en caso de que alguna persona haya encontrado la billetera o tenga información que pueda ayudar a ubicarla, se comunique al celular 099 677 775.

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La familia agradece la difusión del pedido y la colaboración de quienes puedan aportar datos para recuperar la documentación y los elementos extraviados.