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El Municipio informó que el recorrido de recolección de residuos correspondiente a la zona comprendida desde la calle 19 de Abril hacia el oeste fue reprogramado debido a la rotura del camión recolector.

Según informó el Municipio, el servicio se realizará mañana, miércoles 29 de julio, en horario de la tarde.

Las autoridades solicitaron a los vecinos de esa zona tener en cuenta la modificación del cronograma y disponer los residuos de acuerdo con el nuevo horario previsto para la recolección.

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