El debut de Uruguay en la Copa del Mundo 2026 ya tiene árbitro. La FIFA designó al italiano Maurizio Mariani como juez principal para el partido que la selección uruguaya disputará frente a Arabia Saudita, el lunes 15 de junio, desde las 19:00 horas de Uruguay, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Mariani estará acompañado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como árbitros asistentes, en una terna italiana para el estreno celeste en el Grupo H. El canadiense Drew Fischer fue designado como cuarto árbitro.

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La designación arbitral forma parte de los detalles finales que empiezan a darle forma concreta al debut mundialista. En un torneo donde cada primer partido suele marcar el pulso competitivo de una selección, Uruguay tendrá por delante un estreno de alto valor deportivo: iniciar con orden, lectura del trámite y capacidad para administrar los momentos del juego.

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El escenario también aporta peso propio. Miami será una de las sedes centrales del Mundial en Estados Unidos, y el Hard Rock Stadium recibirá a una selección uruguaya que vuelve a encontrarse con la exigencia de empezar fuerte en una Copa del Mundo.

Arabia Saudita llega como un rival que obliga a evitar cualquier lectura superficial. Su antecedente más visible en los últimos mundiales fue el triunfo ante Argentina en Catar 2022, una señal de que los estrenos no admiten favoritismos escritos de antemano.

Para Uruguay, el partido comenzará bastante antes del primer silbato. La terna ya está designada, el escenario está definido y el horario también. El Mundial empieza, en los hechos, cuando cada detalle deja de ser calendario y pasa a convertirse en competencia.