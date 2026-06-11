Diez personas fueron condenadas por la Justicia Letrada de Carmelo a raíz de un enfrentamiento físico ocurrido el pasado 27 de enero en la ciudad.

Según informó la Policía, el hecho involucró a varias personas y derivó en una investigación desarrollada por personal de la Seccional 3ª. En el marco de esas actuaciones, los efectivos reunieron elementos probatorios que permitieron avanzar en la identificación de los participantes y elevar el caso a la órbita judicial.

En las últimas horas, los implicados comparecieron ante la Justicia Letrada de Carmelo. Al término de la audiencia, se dispuso la condena de diez personas: tres hombres y siete mujeres.

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De acuerdo con la información oficial, los condenados fueron considerados responsables de los delitos de participación en riña y lesiones graves. Las penas impuestas van desde los 12 meses de libertad a prueba hasta los 22 meses, bajo las condiciones previstas por la normativa vigente.

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El comunicado policial no precisa el lugar exacto del enfrentamiento, el motivo que lo originó ni el estado de la persona o las personas lesionadas. Tampoco informa las edades de los condenados ni si todos tuvieron el mismo grado de participación en los hechos.

La resolución judicial cierra una etapa del caso iniciado en enero, cuando el enfrentamiento físico motivó la intervención policial. La investigación posterior, a cargo de la Seccional 3ª, permitió reunir pruebas y presentar a los involucrados ante la Justicia, que finalmente dictó condenas para las diez personas.