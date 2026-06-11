El intendente interino de Colonia, Napoleón Gardiol, recorrió junto a autoridades nacionales y departamentales las obras que se ejecutan en la Piscina Pública de Nueva Palmira, una infraestructura considerada relevante para el desarrollo deportivo, social y comunitario de la ciudad.

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La visita contó con la presencia del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y del director de Descentralización de OPP, José Manuel Arenas. También participaron el alcalde de Nueva Palmira, Andrés Passarino; los representantes nacionales Mario Colman y Cecilia Badin; y los directores de la Intendencia de Colonia, Gonzalo Santos y Manuel Odriozola, responsables de las áreas de Obras y Arquitectura, respectivamente.

Durante la recorrida, las autoridades observaron los avances registrados en distintos sectores del complejo, especialmente en la zona de vestuarios, duchas y baños, espacios necesarios para el funcionamiento adecuado de la piscina pública.

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La obra forma parte de las acciones orientadas a mejorar los servicios e instalaciones disponibles para la población de Nueva Palmira, con impacto en actividades recreativas, educativas y deportivas.

La presencia de autoridades de OPP y del gobierno departamental permitió realizar un seguimiento directo de los trabajos y evaluar el estado de ejecución del proyecto.