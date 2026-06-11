El Municipio de Carmelo prevé incorporar asistencia técnica del CLAEH para avanzar en un proceso de planificación, participación y mejora de la gestión local. Según explicó el alcalde Luis Pablo Parodi, el proyecto será financiado a través del literal C, dentro del Plan Operativo Anual (POA).

La contratación tendrá un costo de $ 490.000 y se enmarca en un trabajo elaborado con participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Agencia Nacional de Desarrollo. El objetivo, de acuerdo con lo informado por el alcalde, es utilizar insumos ya generados por el propio gobierno local y transformarlos en herramientas de gestión, proyectos concretos y respuestas más ordenadas a las demandas de los vecinos.

Parodi sostuvo que el trabajo del CLAEH apuntará a profesionalizar la gestión municipal, fortalecer las áreas de desarrollo y dar continuidad a procesos participativos iniciados en años anteriores. Entre esos antecedentes mencionó los aportes generados por el programa “Se parte de tu Municipio” y otros insumos locales.

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La línea de trabajo también recoge antecedentes de planificación participativa en Carmelo. En julio de 2017 se realizó la convocatoria “Carmelo rumbo al 2030”, con dos foros centrados en Infraestructura y Medio Ambiente, y Cultura y Turismo. Un año después, en junio de 2018, el Municipio fue invitado por Uruguay Integra, de OPP, a implementar procesos de gestión participativa en agendas municipales de cultura.

La iniciativa busca ordenar información, sistematizar demandas barriales, mejorar la capacidad técnica del gobierno local y convertir diagnósticos en proyectos ejecutables. Según el alcalde, no se trata de privatizar funciones, sino de incorporar apoyo técnico externo para tareas que el Municipio no puede desarrollar con sus herramientas actuales.

El trabajo tendría una duración aproximada de nueve meses, con pausa en enero y febrero, y retomaría en marzo. La expectativa oficial es que el proceso deje resultados concretos para la gestión municipal y para la elaboración de futuros proyectos con respaldo técnico y participación ciudadana.