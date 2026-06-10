Con la selección uruguaya como una de las protagonistas del campeonato, crece el interés por conocer qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Uruguay, qué plataformas tendrán todos los partidos y cuáles permitirán seguir a la Celeste desde cualquier dispositivo.

Dónde ver el Mundial 2026 en Uruguay

En Uruguay, el Mundial 2026 podrá verse tanto por televisión como vía streaming. Algunas señales emitirán únicamente partidos seleccionados, mientras que otras ofrecerán cobertura completa de toda la Copa del Mundo.

Las principales opciones disponibles para ver el Mundial 2026 en Uruguay son:

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DSports

DGO

Paramount+

Disney+ Premium

Canal 5

Antel TV

Cada plataforma tendrá distintos partidos y coberturas especiales durante el torneo.

Qué canal transmite todos los partidos del Mundial 2026

La cobertura completa del Mundial 2026 en Uruguay estará disponible mediante DSports y DGO, que transmitirán los 104 partidos del torneo.

DSports emitirá todos los encuentros a través de televisión satelital y cableoperadores compatibles, mientras que DGO permitirá seguir el campeonato desde celulares, Smart TVs, tablets y computadoras.

Para los hinchas que quieren ver absolutamente todos los partidos del Mundial, esta será la opción más completa disponible en Uruguay.

Paramount+ también tendrá el Mundial 2026 completo

Otra de las plataformas importantes para Uruguay será Paramount+, que ofrecerá acceso a los 104 partidos del Mundial 2026 mediante streaming.

Esto convierte a Paramount+ en una alternativa fuerte para quienes prefieren ver el torneo online sin depender de televisión tradicional.

Además de los partidos en vivo, la plataforma contará con contenido especial, repeticiones y cobertura relacionada con la Copa del Mundo.

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Canal 5 transmitirá partidos del Mundial 2026 gratis

La televisión abierta también tendrá presencia durante el torneo. Canal 5 emitirá una selección de encuentros destacados del Mundial 2026, incluyendo partidos de Uruguay y cruces importantes de fases finales.

Esto permitirá que muchos uruguayos puedan seguir parte de la Copa del Mundo gratis desde sus hogares.

Además, la señal podrá verse mediante Antel TV y distintos operadores de cable.

Disney+ Premium tendrá partidos seleccionados del Mundial

Disney+ Premium también será una de las plataformas disponibles en Uruguay para seguir el Mundial 2026.

El servicio contará con una selección de partidos importantes, incluyendo encuentros de la selección uruguaya, cruces destacados de eliminación directa y la final del torneo.

La cobertura estará integrada con ESPN y ofrecerá análisis, programas especiales y transmisiones en vivo.

Cómo ver a Uruguay en el Mundial 2026

Los partidos de Uruguay serán de los encuentros más buscados del torneo y estarán disponibles en múltiples plataformas.

Dependiendo del partido, la Celeste podrá verse por:

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DSports

DGO

Canal 5

Disney+ Premium

Paramount+

La selección uruguaya llega al Mundial 2026 con enormes expectativas y buscará volver a pelear entre las mejores selecciones del planeta.

Ver el Mundial 2026 online desde Uruguay

Cada vez más personas eligen mirar los partidos desde dispositivos móviles o Smart TVs, y el Mundial 2026 tendrá una fuerte presencia digital.

Las principales plataformas para ver el Mundial online en Uruguay serán:

DGO

Paramount+

Disney+ Premium

Antel TV

Estas aplicaciones permitirán ver partidos en vivo, repeticiones, resúmenes y programación especial relacionada con la Copa del Mundo.

Cuándo termina el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó el 11 de junio y finalizará el 19 de julio con la gran final.

Será la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo y contará con más partidos que cualquier torneo anterior.

Mientras tanto, Uruguay volverá a ser protagonista en la máxima cita del fútbol y millones de hinchas ya preparan cómo y dónde ver cada partido de la Celeste.