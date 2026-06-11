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El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó la remoción de Pablo Lotito como jefe de Policía de Montevideo, en el marco de una serie de cambios dispuestos en la conducción operativa de la cartera.

En lugar de Lotito asumirá Alfredo Clavijo, actual subdirector de la Policía Nacional. La decisión fue comunicada en conferencia de prensa y forma parte de una reestructura interna que también alcanza a otras áreas del Ministerio del Interior.

Desde Colonia, el cambio tiene una lectura particular por la trayectoria previa de Lotito en el departamento. Antes de llegar a la Jefatura de Montevideo, el jerarca se desempeñó como jefe de Unidades Básicas de la Policía Nacional, director de Investigaciones y director de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Colonia.

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Tras su salida de la Jefatura de Policía de Montevideo, Pablo Lotito pasará a desempeñarse en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

La remoción también incluye a Angelina Ferreira, directora de la Guardia Republicana. Ferreira había asumido ese cargo en 2025 y anteriormente estuvo al frente de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Su lugar sería ocupado por Jorge González, actual subdirector de la Dirección General de Operaciones Especiales.

En la misma línea de cambios, se informó la designación de Fabián Monzón, quien venía desempeñándose como jefe de la Zona Operacional V de Montevideo.

Los movimientos dispuestos por Interior se producen en un área sensible de la seguridad pública, especialmente en Montevideo, donde la conducción policial concentra buena parte de la respuesta operativa frente a delitos complejos, patrullaje, investigación y coordinación territorial.