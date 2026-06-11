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En el entorno del Aeropuerto de Carmelo se están realizando mediciones sonoras como parte de las acciones de monitoreo ambiental previstas para el seguimiento de la actividad aeroportuaria.

Según la información proporcionada, estos trabajos se desarrollan de manera periódica y planificada, con el objetivo de relevar y analizar los niveles de ruido en distintos puntos de la zona de influencia del aeropuerto. La finalidad es contar con información objetiva y actualizada sobre el impacto sonoro asociado a las operaciones aéreas.

Las mediciones están a cargo de una empresa especializada y se efectúan en diferentes momentos del día, tanto en horario diurno como nocturno. Los controles se realizan antes, durante y después de la operación de aeronaves, de acuerdo con los protocolos técnicos establecidos para este tipo de estudios.

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Desde la gestión del aeropuerto se indicó que estas tareas forman parte de una política de seguimiento ambiental vinculada al funcionamiento de la terminal. También se señaló que el monitoreo busca contribuir a una convivencia adecuada con la comunidad cercana, mediante el control de distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad aeroportuaria.

Los resultados de estas mediciones permitirán disponer de datos técnicos para evaluar la evolución de los niveles sonoros y acompañar el funcionamiento del aeropuerto con criterios de gestión responsable y sostenible.