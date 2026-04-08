PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Carmelo será una de las sedes de la presentación del Fondo Concursable para Emprendimientos Turísticos con foco en Turismo Náutico, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Desarrollo, junto con la Intendencia de Colonia.

La actividad en la ciudad está prevista para el jueves 9 de abril, a las 18 horas, en el Municipio de Carmelo.

La convocatoria se enmarca en el Programa de Desarrollo de Destinos Turísticos Emergentes MINTUR-BID y apunta a difundir una herramienta de apoyo para proyectos vinculados al desarrollo turístico, con especial atención en el sector náutico.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La instancia estará dirigida a personas interesadas en conocer los alcances del fondo, sus características y las posibilidades de presentación de iniciativas en un rubro que tiene especial proyección en localidades con vínculo directo con la actividad náutica y turística, como es el caso de Carmelo.

Desde la organización se solicita confirmar asistencia a través del correo electrónico [email protected]