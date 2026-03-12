Cuando el Gobierno uruguayo habla de inteligencia artificial, en realidad está hablando de poder. De quién decide, de quién regula, de quién administra los datos y de quién se beneficia con una tecnología que ya dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta de gobierno, producción y disputa geopolítica.

Ese es el punto más interesante del planteo oficial. No se presenta a la IA como una novedad fascinante ni como una simple mejora técnica. Se la ubica en un terreno más sensible: el de las políticas públicas. Y ahí la discusión cambia. Porque ya no se trata solo de incorporar sistemas inteligentes a la gestión, sino de definir bajo qué criterios van a operar, con qué límites, qué intereses van a ordenar su desarrollo y qué papel quiere reservarse el Estado en esa transformación.

La señal que da Uruguay es que no quiere entrar a la era de la inteligencia artificial como un usuario pasivo. Quiere hacerlo como un país que intenta gobernar esa transición. Por eso aparecen, una y otra vez, palabras como soberanía, ética, confianza, regulación, cooperación y bien común. No es un detalle de discurso. Es una forma de decir que la tecnología no será concebida como un hecho natural ni inevitable, sino como una construcción política.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En esa mirada hay una advertencia de fondo: la inteligencia artificial no es neutral. Puede servir para hacer más eficiente al Estado, mejorar políticas sanitarias, optimizar procesos, anticipar problemas y ampliar capacidades productivas. Pero también puede concentrar poder, aumentar dependencias y consolidar desigualdades si su despliegue queda guiado solo por la lógica del mercado o por una fascinación tecnocrática sin control público.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por eso el Gobierno parece estar construyendo una posición intermedia. No rechaza la alianza con las grandes firmas tecnológicas ni demoniza la innovación privada. Al contrario: la incorpora. Pero intenta hacerlo sin resignar conducción política. La asociación con Microsoft, el papel del LATU, la participación de agencias públicas, la academia y el ecosistema de innovación muestran una apuesta de articulación. El mensaje es que el desarrollo tecnológico puede apoyarse en cooperación público-privada, siempre que el interés general siga marcando el rumbo.

También hay una lectura económica detrás. Uruguay busca mostrar que tiene condiciones para jugar en una conversación mayor: conectividad, estabilidad institucional, escala manejable, capacidad técnica y una matriz energética atractiva. La IA aparece entonces no solo como una herramienta para mejorar la administración, sino también como una carta de posicionamiento regional. El país quiere ser visto como un laboratorio confiable para experimentar, atraer inversión y producir soluciones con impacto público.

Pero el elemento más político sigue siendo otro: el control sobre los datos. Allí se concentra una parte decisiva del debate contemporáneo. Si los datos son el insumo central de la inteligencia artificial, protegerlos y gobernarlos se vuelve una cuestión de soberanía. Y cuando el oficialismo insiste en ese punto, lo que está diciendo es que la modernización no puede equivaler a una cesión silenciosa de capacidades estratégicas.

En el fondo, la pregunta central tiene una respuesta bastante nítida. ¿Qué busca el Gobierno con la utilización de IA en sus políticas? Busca modernizar el Estado, sí. Busca mejorar servicios, generar oportunidades y aumentar eficiencia, también. Pero sobre todo busca algo más ambicioso: que la inteligencia artificial no sea una fuerza que reorganice al país desde afuera, sino una herramienta integrada a un proyecto nacional, regulada por la política y legitimada por su utilidad social.

De eso está hablando Uruguay cuando habla de IA. No solo de software, automatización o innovación. Está hablando de cómo ejercer el poder en una época en la que gobernar ya no consiste solo en administrar recursos materiales, sino también en decidir qué hacer con los datos, con los algoritmos y con las reglas que ordenarán la vida pública en los próximos años.