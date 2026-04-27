La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, realizará una serie de actividades en Carmelo, Nueva Palmira y Ombúes de Lavalle con motivo del Día Internacional de la Danza.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La propuesta, organizada por la profesora María del Rosario Almandós, responsable del Curso de Danzas Folclóricas de la Dirección de Cultura, incluirá clases abiertas orientadas a promover el encuentro comunitario, el aprendizaje y la valoración de las raíces culturales a través del movimiento.

Las actividades comenzarán el lunes 27 de abril, a las 18.30, en el Teatro Uamá de Carmelo. Continuarán el martes 28, a las 18.00, en la plaza Treinta y Tres de Nueva Palmira, y finalizarán el miércoles 29, a las 19.00, en el Club de Leones de Ombúes de Lavalle.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La iniciativa cuenta con el apoyo de los municipios de Carmelo, Nueva Palmira y Ombúes de Lavalle. Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a participar de una celebración que reunirá música, danza folclórica y expresión colectiva en torno a una manifestación artística que forma parte de la identidad cultural de la comunidad.