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Colonia llegó a Montevideo con su mapa turístico desplegado. Durante la primera edición de Expoturismo Uruguay, realizada en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el departamento presentó su oferta con un stand coordinado por la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Turismo, en una apuesta que reunió a actores públicos y privados de distintos puntos del territorio.

El espacio coloniense integró al Municipio de Nueva Helvecia, MB Transportes, Hotel Royal, Hotel Dazzler, la Asociación de Guías de Turismo de Colonia, la Cámara Hotelera, Bodegas de Colonia y un grupo de empresas de Colonia Este, entre ellas La Vigna, Mon Petit, Bodega Los Pinos, Los Criollitos y La Positiva. La Asociación Turística del Departamento de Colonia colaboró en la presencia de operadores privados.

Uno de los momentos centrales fue la entrega de la carta intención de hermanamiento entre Colonia y Caxías do Sul, firmada por el intendente Guillermo Rodríguez. El documento fue entregado por el director de Turismo de Colonia, Martín Alvarez, a su par de la ciudad brasileña, Felipe Gremelmaier, con la presencia del presidente de Camtur, Fernando Tapia.

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La feria también incluyó paneles y espectáculos. Allí participaron Andrés Castellano, en un conversatorio sobre liderazgo y desarrollo, y el grupo Alpenveichen, que cerró su presentación en el stand de Colonia ante cientos de visitantes.