La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, realizó las pruebas correspondientes al curso “Mi Primera Licencia” en la Escuela Técnica de Rosario y en el Liceo de Nueva Palmira.

Según informó la comuna, más de 40 estudiantes participaron de esta instancia, que integra el proceso previo para acceder al permiso de conducir. La propuesta incluye más de diez horas de capacitación teórica sobre seguridad vial, normativa de tránsito y conducción responsable, y finaliza con una evaluación.

Los jóvenes que alcanzan el puntaje mínimo requerido obtienen un beneficio del 50% de descuento en el costo del trámite para gestionar la licencia de conducir.

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El programa es impulsado por la Intendencia de Colonia como una herramienta de formación y concientización dirigida a futuros conductores. Su objetivo es promover conductas responsables y contribuir a una circulación más segura.

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Desde el año 2017, Colonia es el único departamento del país que cuenta con esta actividad aprobada por la Junta Departamental.

La Dirección de Tránsito y Transporte continuará desarrollando el curso en distintas instituciones educativas del departamento.