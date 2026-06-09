La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República presentó en el Municipio de Juan Lacaze avances del proyecto de extensión “Microproyectos urbanos, estrategias para repensar el centro de la ciudad de Juan Lacaze”.

La actividad se realizó el sábado 6 de junio y contó con la participación de vecinos, instituciones locales, autoridades municipales y departamentales. Durante la instancia, docentes y estudiantes expusieron tres propuestas orientadas al centro urbano y recibieron aportes de los asistentes antes de la etapa final de elaboración.

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La experiencia muestra una forma de trabajo en territorio en la que el Municipio, la Universidad y la comunidad local intervienen en la discusión sobre el espacio público. En este tipo de procesos, el saber técnico no sustituye la experiencia de quienes habitan la ciudad, sino que se incorpora como una herramienta para ordenar problemas, analizar usos y proponer soluciones.

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Uno de los proyectos, denominado “Oruga”, plantea recuperar kioscos en desuso mediante estructuras adaptables para ferias, talleres y actividades comunitarias. Otra propuesta aborda el ordenamiento de marquesinas y toldos comerciales, con atención en la accesibilidad, la circulación peatonal y la normativa vigente. El tercer planteo, “Máquinas para Pensar”, propone instalar dispositivos urbanos con espacios de descanso e información sobre la historia y el futuro de Juan Lacaze.

Desde los estudios urbanos, una intervención en la ciudad requiere observar problemas generales —movilidad, accesibilidad, usos del suelo, equipamiento y convivencia en el espacio público— y luego aplicarlos a las condiciones concretas de cada localidad. En ese sentido, los proyectos presentados deberán dialogar con la historia, las actividades y las prácticas cotidianas del centro lacazino.

La instancia también marca un aspecto de las políticas públicas en territorio: las obras no se definen únicamente por su ejecución material, sino por el proceso mediante el cual se decide qué se interviene, con qué criterios y con qué participación social.