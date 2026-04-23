En una nueva sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización fueron aprobados 9 proyectos correspondientes a 7 departamentos del país, con una inversión superior a los 206 millones de pesos, según se informó desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

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En la misma instancia también recibieron aprobación los Planes Operativos Anuales de 97 gobiernos locales, en una definición que marca el avance de la planificación y ejecución de iniciativas en distintos puntos del territorio nacional.

La resolución implica, por un lado, la validación de nuevos proyectos departamentales y, por otro, la habilitación de herramientas de gestión para los gobiernos locales, en el marco de las políticas de descentralización que se canalizan a través de este ámbito de coordinación.

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La Comisión Sectorial de Descentralización reúne periódicamente a representantes de distintos organismos nacionales y departamentales para evaluar propuestas, definir asignaciones y dar seguimiento a programas vinculados al desarrollo territorial.

Con esta nueva aprobación, quedaron comprendidas iniciativas de siete departamentos y la planificación anual de casi un centenar de gobiernos locales, en un proceso que articula inversión, gestión y ejecución a escala territorial.