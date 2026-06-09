La comunicación oficial del Gobierno uruguayo atraviesa una dificultad que no se resuelve abriendo más canales, publicando más comunicados ni multiplicando posteos en redes sociales. El problema es más profundo: hay mucha emisión, pero poca conducción del relato.

Presidencia informa. Informa todos los días. Comunica actividades, recorridas, reuniones, anuncios, programas, cifras y decisiones. Sin embargo, en varios momentos clave, esa comunicación no alcanza a explicar con claridad qué está en juego, cuál es la prioridad política y por qué una decisión debería generar confianza en la ciudadanía.

Ahí aparece la primera debilidad: el Gobierno parece confundir presencia con eficacia. Estar en la web, en redes, en WhatsApp, en conferencias o en comunicados no significa necesariamente comunicar bien. Comunicar bien es otra cosa. Es ordenar una agenda, anticipar conflictos, elegir un tono, jerarquizar problemas y construir una explicación pública que cualquier ciudadano pueda entender sin tener que completar los vacíos por su cuenta.

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En los mensajes institucionales de Presidencia predomina muchas veces un lenguaje correcto, administrativo, prolijo, pero frío. Se informa que se realizó una actividad, que se mantuvo una reunión, que se presentó un programa, que se asistió a determinada cantidad de personas o que se avanzó en una política pública. Todo eso puede ser cierto y necesario, pero no siempre alcanza. La ciudadanía no solo quiere saber qué hizo el Gobierno; quiere entender por qué lo hizo, qué problema intenta resolver, qué resultados espera y cómo se hará cargo si algo sale mal.

El punto más delicado aparece cuando hay crisis. En esos casos, la comunicación oficial no puede limitarse a defender la intención del gobernante ni a invocar valores generales como la verdad, la transparencia o la responsabilidad. Tiene que mostrar hechos, documentos, criterios y procedimientos. En comunicación pública, la confianza no se pide: se construye.

Cuando un gobierno enfrenta una controversia, el primer paso debería ser nombrar con precisión el problema. No alcanza con decir “ante hechos de pública notoriedad” o responder de manera lateral. Esa fórmula puede sonar institucional, pero comunica distancia. Deja la impresión de que el Gobierno no quiere entrar de lleno en el asunto. Y cuando el poder no nombra el problema, otros lo nombran por él: la oposición, los medios, las redes, los operadores políticos o el rumor.

Llegar tarde

Ese es uno de los errores más costosos: llegar tarde al sentido de los hechos. En la comunicación contemporánea, la disputa no es solamente por la información, sino por la interpretación. Quien instala primero el marco de lectura suele condicionar todo lo que viene después. Si el Gobierno responde cuando el tema ya fue ordenado por otros, queda a la defensiva, incluso aunque tenga argumentos.

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También hay una dificultad narrativa. El Gobierno habla desde una matriz reconocible: cercanía, Estado presente, inclusión, diálogo, cuidados, derechos, convivencia democrática. Es una línea ideológica clara y legítima. Pero ese lenguaje corre el riesgo de volverse abstracto si no se conecta con decisiones concretas. Palabras como “cuidar”, “escuchar”, “transformar” o “estar cerca de la gente” pueden tener valor político, pero pierden fuerza cuando aparecen como fórmula repetida.

La comunicación oficial necesita más carne y menos consigna. Más explicación y menos enunciado. Más relato humano y menos expediente. No se trata de abandonar la formalidad institucional, sino de entender que una institución también habla con tono, ritmo y sensibilidad. Un comunicado puede ser correcto y, al mismo tiempo, no decir casi nada relevante.

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Otro problema es la falta de jerarquía. La agenda oficial suele presentar muchos temas en una misma línea: actividades sociales, anuncios de gestión, discursos, emergencias, recorridas, encuentros internacionales, políticas públicas, cultura, deporte o infraestructura. Todo aparece junto, con similar tratamiento. Esa acumulación transmite movimiento, pero no necesariamente rumbo.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿cuál es el centro del Gobierno hoy? Si la comunicación oficial no puede responder eso con claridad, la ciudadanía tampoco lo va a percibir. Un gobierno necesita definir cuáles son sus tres o cuatro prioridades visibles y sostenerlas con coherencia en todos sus mensajes. De lo contrario, cada anuncio se consume y se olvida.

Hay, además, una tendencia a comunicar la gestión como una sucesión de acciones positivas. Se inaugura, se presenta, se coordina, se fortalece, se acompaña, se avanza. Pero gobernar no es solo avanzar. También es elegir, corregir, admitir errores, explicar límites y asumir costos. Una comunicación que solo muestra logros termina pareciendo incompleta, porque la gente sabe que la realidad es más compleja que un comunicado.

La mala comunicación

Por eso la mala comunicación no está en un detalle de redacción ni en una publicación puntual. Está en el método. El Gobierno necesita pasar de una lógica de difusión a una lógica de conducción pública. No alcanza con contar lo que pasó. Hay que explicar lo que significa.

En definitiva, el Gobierno no comunica mal porque hable poco. Comunica mal cuando habla sin fijar el centro. Cuando responde sin despejar la duda principal. Cuando apela a la confianza, pero no muestra todo el camino de la decisión. Cuando cree que una agenda cargada equivale a una narrativa clara.

La comunicación oficial debería hacerse tres preguntas antes de cada mensaje importante: qué problema estamos nombrando, qué explicación estamos dando y qué duda ciudadana estamos dejando sin responder.

Mientras esas preguntas no ordenen la estrategia, el Gobierno seguirá produciendo información, pero no necesariamente confianza. Y en política, especialmente en tiempos de sospecha y saturación, la confianza no se recupera con volumen. Se recupera con claridad.