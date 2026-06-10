Banderas, camisetas, bombos, cánticos y muestras de afecto rodearon la salida del plantel dirigido por Marcelo Bielsa, que se tomó algunos minutos para saludar a los fanáticos y compartir una foto grupal antes de ingresar a la terminal aérea.

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La multitudinaria despedida sorprendió incluso a varios de los futbolistas uruguayos, que no ocultaron su emoción ante el respaldo recibido.

“Es algo único. Llegué y apenas bajé del ómnibus me ericé todo”, expresó Agustín Canobbio antes de emprender viaje hacia México.

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El futbolista de Fluminense aseguró que el cariño de la gente superó todo lo que imaginaba. “Uno espera muchas cosas, pero esto superó lo que tenía en mente. La gente, la cultura que nos representa, mi familia viviendo esto… Es algo de lo que no me voy a olvidar nunca más”, señaló.

Canobbio, que disputará su segundo Mundial con Uruguay, remarcó además la responsabilidad que siente el plantel de representar al país. “La idea es ir todos juntos en busca de un sueño”, afirmó.

Otro de los jugadores que reaccionó públicamente fue Federico Valverde, una de las principales figuras de la selección uruguaya, quien agradeció el apoyo recibido a través de sus redes sociales. “Gracias, Uruguay. Tres millones con el mismo sueño”, publicó el mediocampista del Real Madrid.

También el arquero Santiago Mele y el volante Emiliano Martínez compartieron mensajes tras la despedida. “Gracias por esta despedida. ¡Vamos, Uruguay!”, escribió Mele y “Se renueva la ilusión. Gracias por esta hermosa despedida”, publicó Martínez.

Facundo Pellistri, por su parte, destacó el ambiente vivido en Carrasco y aseguró sentirse “un privilegiado” por atravesar ese momento junto a los hinchas uruguayos. “Ahora queda hacer las cosas bien para que la ilusión de la gente, y la nuestra, valga la pena”, sostuvo el extremo.

La delegación celeste viajó en un vuelo chárter que partió sobre las 23.00 horas rumbo a Playa del Carmen, donde Uruguay realizará la preparación final de cara al debut mundialista.

Además de los 26 futbolistas convocados y el cuerpo técnico encabezado por Bielsa, la delegación incluye a doce juveniles que trabajarán junto al plantel durante el torneo.

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Uruguay hará base en el hotel Fairmont Mayakoba y entrenará en el Mayakoba Training Centre Cancún.

La Celeste debutará el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde y cerrará el Grupo H ante España, en Guadalajara.

Mientras la ilusión crece en todo el país, la despedida en Carrasco dejó una imagen clara: el Mundial ya empezó a jugarse también desde la emoción de la gente.