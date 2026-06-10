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La selección uruguaya ya está instalada en el hotel Fairmont Mayakoba, en Playa del Carmen, México, donde concentrará durante todo el Mundial 2026. La delegación llegó con cerca de una hora y media de atraso, luego de que el vuelo partiera desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco con una demora aproximada de 50 minutos.

La llegada tuvo una postal particular: poca presencia de público, algunas lluvias, un perro vestido con la camiseta celeste y hasta un ritual maya preparado para recibir al plantel. En el lugar también se encontraba el embajador uruguayo en México, Santiago Wins, hospedado en el mismo complejo.

Según se informó desde la cobertura en el lugar, Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta fueron los únicos futbolistas que descendieron del ómnibus con algunas molestias físicas.

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La seguridad de Uruguay estará a cargo de la Guardia Nacional mexicana, que ya desplegó vehículos y efectivos en la zona. La AUF reservó 100 habitaciones del Fairmont Mayakoba, un complejo de alta gama con 401 habitaciones.

El operativo será hermético: la prensa solo podrá acceder a los primeros 15 minutos de los entrenamientos y no habrá ingreso para público general.