El encuentro coloca al urbanismo como una política estratégica para el desarrollo territorial. Para el departamento de Colonia, el intercambio con Lisboa puede aportar insumos sobre planificación, vivienda, gestión patrimonial, movilidad y uso del suelo, en un territorio integrado por ciudades y localidades con características diferentes.

En el marco de sus actividades oficiales en Portugal, la delegación del Gobierno Departamental de Colonia fue recibida este martes en la Cámara Municipal de Lisboa por el vereador —concejal— Vasco Moreira Rato, responsable del área de Urbanismo y Hábitat.

Durante la reunión, representantes de ambas administraciones intercambiaron información sobre planificación urbana, desarrollo territorial y los desafíos que enfrentan sus respectivas comunidades.

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Las autoridades de Lisboa presentaron los principales temas vinculados al urbanismo y la vivienda en la capital portuguesa, así como las líneas de trabajo que desarrolla el gobierno local en esas áreas.

Por parte del Gobierno Departamental de Colonia, la instancia permitió conocer experiencias aplicadas en una ciudad con trayectoria en planificación urbana, gestión patrimonial, vivienda y desarrollo territorial.

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Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una instancia de cooperación entre ambas administraciones. El objetivo será elaborar una hoja de ruta de trabajo conjunto, orientada al intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en urbanismo y desarrollo urbano.

El acuerdo buscará generar ámbitos técnicos de colaboración que puedan aportar insumos para la planificación territorial y urbana en el departamento de Colonia, de acuerdo con las características de sus ciudades y localidades.

La actividad formó parte de la agenda desarrollada por la delegación del Gobierno Departamental de Colonia durante su visita a Portugal.