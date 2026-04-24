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La Intendencia de Colonia y ADEOM Colonia conmemoraron este viernes el Día de los Municipios de América y del Funcionario Municipal con un acto de reconocimiento a trabajadores que cumplieron 30 años de servicio en la comuna. La actividad se desarrolló en el gimnasio del Club Atlético Juventud, en la capital departamental, donde luego se compartió el tradicional almuerzo de camaradería.

Del encuentro participaron el intendente Guillermo Rodríguez, el presidente de ADEOM Colonia, Nicolás Piñeiro, el senador Carlos Moreira, directores de la Intendencia, alcaldes, integrantes del sindicato, funcionarios y medios de comunicación.

Piñeiro destacó el valor de la tarea cotidiana de los funcionarios municipales, muchas veces silenciosa, y señaló que la consigna de ADEOM de este año reconoce “las manos que construyen el departamento”.

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Rodríguez, por su parte, agradeció el compromiso de los trabajadores y los definió como parte esencial de la atención a la ciudadanía. También valoró el diálogo mantenido con la directiva saliente de ADEOM y mencionó avances como el acuerdo salarial, la reforma escalafonaria y la presupuestación de funcionarios.

Durante el acto se entregaron medallas a 18 trabajadores que alcanzaron tres décadas de labor en la Intendencia de Colonia.