La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno resolvió archivar una ampliación de denuncia presentada por Martín Mutio contra funcionarios de Aduanas, de Prefectura y contra la entonces fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero, actual fiscal de Corte subrogante.

La decisión fue adoptada por el fiscal Gilberto Rodríguez Olivar, quien entendió que los elementos presentados por la defensa no habilitaban la reapertura de la investigación.

Mutio había sostenido que durante el proceso penal seguido en su contra existieron declaraciones falsas de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Prefectura Nacional Naval. También denunció un presunto abuso de funciones por parte de Ferrero, quien intervino como fiscal en la causa por la que Mutio fue condenado en segunda instancia, con posterior confirmación en casación, por los delitos de exportación de sustancias estupefacientes y lavado de activos.

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No se trataba de la primera denuncia presentada por Mutio sobre este tema. En abril de 2025 ya había formulado una acusación basada en una presunta ocultación de hechos y documentos por parte del equipo interdisciplinario que participó en la investigación. Esa denuncia también fue archivada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno y luego confirmada en revisión por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2do Turno.

En aquella oportunidad, los fiscales entendieron que los planteos repetían argumentos que ya habían sido considerados y descartados durante el juicio. También señalaron que, si la defensa entendía que existían irregularidades, debió haber formulado las denuncias correspondientes en el momento procesal oportuno.

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La nueva ampliación fue presentada en mayo de 2026. La defensa intentó incorporar supuestos hechos y medios de prueba nuevos para justificar la reapertura de la investigación. Sin embargo, el fiscal actuante consideró que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 99 del Código del Proceso Penal, que regula los presupuestos para reabrir una causa archivada.

Según la resolución, los elementos aportados no constituían hechos nuevos ni medios de prueba nuevos. Además, la Fiscalía entendió que las evidencias ofrecidas no permitían acreditar los delitos que la defensa pretendía atribuir a los denunciados, entre ellos asociación para delinquir, fraude y falso testimonio.

El dictamen también marca una diferencia entre denunciar nuevos delitos y volver a discutir los fundamentos de una condena ya confirmada. En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que, si el objetivo de la defensa era revisar los elementos que llevaron a la condena de Mutio, el camino jurídico adecuado no era una nueva denuncia penal, sino un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia.

Con esta resolución, la Fiscalía vuelve a cerrar una línea de denuncia vinculada al proceso penal contra Mutio y mantiene firme el criterio de que los argumentos presentados no habilitan una nueva investigación penal.