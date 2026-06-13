PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Santiago Urrutia volvió a poner a Uruguay en lo más alto del automovilismo internacional. El piloto coloniense, integrante del equipo Geely, ganó este sábado la Carrera 1 de la segunda ronda del TCR World Tour 2026, disputada en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, España.

Urrutia se impuso en una definición ajustada sobre su compañero de equipo, el sueco Thed Björk, a quien superó por apenas 314 milésimas. El podio lo completó el francés Aurélien Comte, con Cupra, en una competencia exigente que tuvo 24 vueltas y un final de alto voltaje.

La victoria tiene un valor especial para el uruguayo de 29 años. No solo significó su quinto triunfo en el Mundial, sino también el regreso al primer escalón del podio después de más de dos años: su última victoria había sido el 11 de noviembre de 2023 en Mount Panorama, Australia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con este resultado, Urrutia pasó a liderar el campeonato con 80 puntos, uno más que Björk. El español Mikel Azcona, que venía primero en la carrera hasta sufrir un pinchazo, quedó tercero en la tabla anual con 71 unidades.

El TCR continuará este domingo con dos nuevas carreras en Valencia.