La Subdirección de Arquitectura de la Zona Oeste respondió en forma afirmativa y no presentó reparos al proyecto de las ranas en barrio Saravia, una iniciativa impulsada por el concejal del Frente Amplio Brian Brajús y el nacionalista Williams Fernández.

La propuesta busca transformar un recuerdo barrial en un elemento de identidad colectiva, con valor patrimonial y comunitario. El planteo apunta a recuperar una referencia reconocida por vecinos de la zona y resignificarla como parte del paisaje urbano del barrio.

Consultado sobre el alcance de la iniciativa, Brajús explicó que “se trata de la creación de una escultura en la plaza del barrio. Una obra con niños, con agua, con esa sensación de inundación que marcó la historia del lugar. Pero no como un monumento frío: queremos que sea una escultura viva, con vegetación adecuada, con materiales que respeten el ambiente”.

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La elección del barrio Saravia no es casual. La propuesta se vincula con la memoria del lugar y con una historia marcada por el agua, las inundaciones y las referencias compartidas por sus vecinos. En ese sentido, el proyecto no se presenta únicamente como una intervención ornamental, sino como una forma de recuperar una experiencia colectiva y convertirla en patrimonio vivo.

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El aval de Arquitectura constituye un paso relevante para que la iniciativa avance en su recorrido institucional. La ausencia de reparos técnicos permite continuar con las gestiones necesarias para concretar una obra que, más allá de su escala, tiene un fuerte componente simbólico.

El proyecto también destaca por haber sido presentado de manera conjunta por ediles de distintos partidos. Brajús y Fernández coinciden en la importancia de preservar referencias locales que forman parte de la memoria afectiva de los barrios y que pueden convertirse en puntos de encuentro para la comunidad.

De concretarse, la intervención permitirá integrar al espacio público una imagen asociada a la historia del barrio Saravia: no como una pieza aislada del pasado, sino como una presencia vinculada al presente de los vecinos y al uso cotidiano de la plaza.