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Un hombre mayor de edad fue condenado a dos años y dos meses de penitenciaría tras una investigación por venta de estupefacientes realizada en el asentamiento irregular Las Malvinas, en Colonia.

El procedimiento, denominado Operación Renacer, fue llevado adelante el jueves por personal de la Prefectura de Colonia, bajo la órbita de la Fiscalía de Segundo Turno de Colonia. Según informó la Armada, la investigación se extendió durante dos meses y permitió reunir elementos para solicitar tres órdenes de allanamiento en distintas fincas del asentamiento, además de tres órdenes de detención vinculadas a los investigados.

Sobre las 16.00 horas, efectivos de Prefectura desplegaron personal, vehículos y motos para ejecutar los allanamientos. Como resultado, fue detenido un hombre identificado por sus iniciales como A. V. Q. Durante el operativo también se incautó una sustancia blanca y dos teléfonos celulares.

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El detenido fue trasladado al día siguiente a Fiscalía, donde se realizó la audiencia correspondiente. La Justicia lo condenó como autor responsable de dos delitos previstos en el artículo 34 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes prohibidas.

El caso forma parte de las actuaciones orientadas a combatir la comercialización de drogas en la zona.