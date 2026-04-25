Un ciclón extratropical en formación sobre el Atlántico Sur comenzará a incidir en el clima regional durante las próximas horas y tendrá sus mayores efectos entre este sábado 25, el domingo 26 y el lunes 27 de abril en Argentina y Uruguay. El fenómeno estará asociado a lluvias, descenso de temperatura y vientos fuertes a muy intensos, especialmente en zonas costeras.

En Argentina, el área más comprometida será la costa de la provincia de Buenos Aires, con particular atención al tramo comprendido entre Bahía Blanca y Mar del Plata. Allí se prevén lluvias, bajas temperaturas y rachas que podrían alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora hacia el final del domingo y durante el lunes.

En Uruguay, el episodio se concentrará principalmente sobre el sur y el este del país. Los departamentos más expuestos serían Montevideo, San José, Canelones y Maldonado, donde se esperan rachas de entre 75 y 100 kilómetros por hora. No se descartan registros aislados superiores en la Costa de Oro y en la zona de Punta del Este.

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El escenario previsto combina viento persistente, condiciones de temporal y un posterior ingreso de aire frío. Por la intensidad de las rachas, podrían registrarse caída de árboles, afectación del tendido eléctrico y cortes de energía, sobre todo entre la noche del domingo y la jornada del lunes.

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé vientos del sector oeste, sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y valores ocasionalmente superiores desde la tarde del domingo hasta la tarde del lunes. Tras el pasaje del sistema, una masa de aire frío favorecerá un marcado descenso de temperatura.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución del fenómeno a través de los pronósticos oficiales y extremar precauciones en zonas costeras, rutas y espacios con arbolado.