El Instituto AUF abrió las inscripciones para su ciclo 2026, en el marco de una propuesta académica enfocada en la formación, capacitación, actualización y certificación de entrenadores en todas las disciplinas.

La iniciativa busca ofrecer una preparación integral mediante programas educativos innovadores y exigentes, diseñados de acuerdo con los estándares internacionales fijados por la Convención de Licencias de la CONMEBOL. El objetivo es fortalecer la formación técnica y profesional de los entrenadores, con un enfoque centrado en el liderazgo, la excelencia y la mejora continua.

La propuesta estará respaldada por un cuerpo docente de primer nivel, integrado por profesionales de amplia trayectoria y vinculados tanto al proceso de las Selecciones Nacionales como al staff técnico de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Además, el Instituto AUF contará con infraestructura moderna para el desarrollo de las actividades académicas y prácticas, en línea con los requerimientos de una formación especializada.

Con esta apertura de inscripciones, la AUF apunta a consolidar un espacio de referencia para la preparación de entrenadores, promoviendo estándares de calidad y actualización permanente en el ámbito deportivo.