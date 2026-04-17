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El Ministerio de Ambiente lanzó un plan de resiliencia y adaptación de la zona costera al cambio climático que prevé una inversión de US$ 10 millones y abarcará a los seis departamentos costeros del país: Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

La iniciativa apunta a fortalecer la respuesta frente a la erosión, las inundaciones y otros impactos asociados al cambio climático, mediante acciones de planificación, monitoreo y prevención en distintos puntos del litoral uruguayo.

En el caso de Colonia, el encargado del Área de Ambiente de la Intendencia, Mariano Barolín, señaló al Semanario Búsqueda, que uno de los principales proyectos a canalizar será un sistema de alerta temprana para inundaciones costeras con piloto en Juan Lacaze, uno de los componentes más novedosos incorporados a la propuesta.

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Barolín subrayó que se trata de una respuesta a una problemática histórica de esa ciudad y destacó la importancia de contar con herramientas de anticipación para mejorar la toma de decisiones ante eventos extremos. También remarcó que el acceso a financiamiento internacional resulta clave y que la agenda ambiental ocupa hoy un lugar prioritario tanto para el gobierno nacional como para las administraciones departamentales.

El desarrollo de este tipo de instrumentos busca mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades costeras y reducir los impactos sociales, urbanos y económicos que provocan las inundaciones.

Arizabalo: la necesidad de pensar un sistema de alerta temprana para Carmelo

La reaparición del debate sobre sistemas de alerta temprana en el departamento también volvió a poner la mirada sobre Carmelo.

En una conversación con esta redacción, Gustavo Arizabalo recordó la importancia de avanzar en herramientas de prevención para la ciudad y consideró que contar con un sistema de alerta temprana para inundaciones tendría un valor estratégico para anticipar escenarios críticos y mejorar la respuesta local.

Su planteo cobra especial sentido en una ciudad donde las crecidas y las inundaciones forman parte de la memoria colectiva. Arizabalo, que en 2016 ofreció una conferencia en el Municipio de Carmelo sobre la gran inundación, retomó ahora esa preocupación al considerar que la prevención y la anticipación deben ocupar un lugar central en la agenda pública.

Un sistema de alerta temprana permite monitorear variables meteorológicas e hidrológicas, emitir avisos con antelación y facilitar decisiones ante eventos adversos, con efectos favorables tanto en la protección de personas como en el resguardo de viviendas, comercios e infraestructura.