El Liceo 1 de Carmelo fue uno de los centros educativos del país donde en los últimos días apareció un mensaje amenazante que advertía sobre un supuesto tiroteo, una situación que encendió la preocupación de autoridades, docentes, estudiantes y familias.

La advertencia, similar a otras detectadas en distintos liceos del Uruguay, fue escrita en baños de mujeres y adolescentes. Según explicó el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Pablo Caggiani, este tipo de episodios no puede ser minimizado, más allá de que se maneje la posibilidad de que responda a un reto viral que también se ha visto en otros países de la región.

Ante estos hechos, las autoridades dispusieron que cada centro que reciba una amenaza presente la denuncia policial correspondiente. Además, se resolvió reforzar la vigilancia con apoyo de la Policía Comunitaria.

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Caggiani indicó que los liceos permanecerán abiertos y que se registrará la asistencia habitual, aunque las inasistencias de estudiantes que no concurran por temor no serán computadas a efectos administrativos.

En Carmelo, el caso impactó de forma directa en la comunidad educativa, en medio de una lógica preocupación por la seguridad de los alumnos y del personal docente.