Por Miguel Guaraglia

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, continúa desarrollando una agenda oficial de trabajo en Portugal, orientada a fortalecer vínculos institucionales y recoger experiencias que puedan aportar al desarrollo del departamento.

En diálogo desde Europa, el jefe comunal señaló que la gira permitió observar modelos de gestión urbana, ambiental, turística y de cooperación internacional. Según indicó, no todas las soluciones pueden trasladarse de manera directa a la realidad coloniense, pero sí existen experiencias que pueden servir como referencia, especialmente en materia de recolección clasificada de residuos, conciencia ambiental, turismo y generación de empleo.

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Rodríguez también vinculó estos temas con la situación social del departamento, marcada por más de 3.300 inscriptos al programa Uruguay Impulsa y por un escenario laboral afectado por el cierre o dificultades de empresas relevantes.

“Hay cosas que de a poco podemos empezar a implementar”

—En estas realidades que se están conociendo en Portugal y otros puntos de la gira, ¿qué aspectos podrían ser aplicables al departamento de Colonia, sobre todo en estructura, obras y servicios?

—En el tema servicios, una de las cosas que creo que puede ser aplicable es la recolección de residuos. En obras es más complicado, porque hay lugares que ya están mucho más adelantados que nosotros. Pero en recolección de residuos y en materia ambiental hay cosas que, de a poco, podemos ir implementando.

Rodríguez señaló que uno de los aspectos observados fue la separación de residuos desde el origen.

—No hay ningún lugar aquí que no tenga recolección clasificada, con contenedores separados, de diferentes colores, cada uno para determinado tipo de material. Creo que en eso hay cosas que, con el tiempo, podemos empezar a aplicar.

—Ese proceso necesariamente requiere una concientización de la población.

—Sin ninguna duda. El tema ambiental es central. En Bilbao, por ejemplo, nos contaban que no hace tantos años tenían un problema serio con el aire por las fábricas y las emisiones. Incluso nos decían que cuando llovía, la lluvia era ácida y manchaba los capós de los autos por el sulfuro que había en el ambiente.

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El intendente afirmó que esa ciudad logró avanzar hacia otro modelo ambiental.

—En poco tiempo empezaron a concientizarse y hoy es una ciudad limpia, verde, con árboles plantados. Del tema ambiental llevamos mucho material, ahora en PDF, para empezar a sintetizarlo y trabajar no solo desde la Dirección de Higiene, sino también con los centros de estudio. Hay cosas que no llevan un gran esfuerzo ni tantos años, y que podemos empezar a implementar.

Turismo, trabajo y cooperación

—El departamento atraviesa una situación social compleja. Más de 3.300 personas se presentaron para Uruguay Impulsa. Desde esa realidad, ¿qué se puede copiar o trabajar en cooperación con estos países, más allá de posibles inversiones?

—Ellos tienen situaciones parecidas, pero la inversión privada en estos países se nota que es mucho más grande. Hay mucha inversión. En Guimarães, por ejemplo, una ciudad de 150.000 o 160.000 habitantes, tienen unas 2.000 camas de hotel y están tratando de atraer más turismo para generar más puestos de trabajo.

Rodríguez sostuvo que Colonia también debe profundizar su estrategia turística, no solo en la capital departamental, sino en todo el territorio.

—Nosotros ya estamos trabajando en eso. Estamos conversando con las dos empresas navieras para que las promociones que hoy se hacen para que la gente venga a Colonia del Sacramento se desplieguen por todo el departamento. Ya estuvimos en contacto con operadores de la zona oeste, con gente de Carmelo, y cuando regrese vamos a reunirnos con operadores de la zona este.

El intendente consideró que esa estrategia puede contribuir a ampliar oportunidades laborales.

—Somos un departamento de servicios. Tenemos que ayudar al privado para que venga, invierta y genere trabajo. También estamos impulsando, junto al diputado Colmán, la posibilidad de revitalizar la línea Carmelo-Tigre, que es un viejo anhelo de los carmelitanos y de toda la zona oeste.

“La cifra de Uruguay Impulsa muestra la falta de trabajo”

—¿Cómo lee el dato de más de 3.300 inscriptos para Uruguay Impulsa en Colonia?

—Es la verdadera medida de la falta de trabajo que hay. Estamos con un 9,3% de problemas de desempleo, una cifra que no era habitual en Colonia, también por lo ocurrido con algunas empresas grandes. Tenemos que pensar mucho en el privado: ayudar a que venga, invierta y que eso se refleje en trabajo.

Rodríguez planteó que los gobiernos departamentales, locales y el gobierno nacional deben actuar como facilitadores de condiciones.

—Tenemos que ir por el lado de la ayuda, la cooperación y este tipo de vínculos que estamos generando. Hay una cantidad enorme de temas en la Unión Europea vinculados a cooperación con distintos países, y muchas veces uno no se entera. Hay líneas para gobiernos locales y para intendencias. Hay que estar atentos y cada vez más globalizados.

Delegación departamental y trabajo institucional

El intendente valoró la integración política de la delegación que participa de la gira.

—Estoy muy contento de estar acompañado por la Junta Departamental, con ediles del Partido Nacional, pero también con la edila Mónica Rivero, del Frente Amplio. Vinimos todos a trabajar juntos, sin distinción. Acá no importa quién es quién.

Rodríguez afirmó que la delegación es reducida, pero representativa del departamento.

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—Colonia viene con una delegación muy chica, pero bien representada. La agenda ha sido de mucho trabajo y todavía tenemos reuniones pendientes, entre ellas con áreas vinculadas a cooperación.

La gira, según el intendente, deja como principal aprendizaje la necesidad de mirar experiencias externas sin perder de vista la escala y las posibilidades reales del departamento. En ese marco, mencionó como líneas de trabajo la gestión de residuos, la educación ambiental, el turismo territorial, la conectividad regional y la búsqueda de cooperación internacional para proyectos locales.