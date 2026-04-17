La Intendencia de Colonia y la Fundación colombiana ROFÉ presentaron este viernes, en el Centro Cultural Nacional AFE de Colonia del Sacramento, el programa Jóvenes Creativos 2026, una propuesta de formación dirigida a jóvenes en áreas de alta demanda como desarrollo de software e inteligencia artificial.

En representación de la comuna participó el director de Cooperación Internacional, Alfredo Martínez, junto a la directora de la Fundación ROFÉ, Margarita Velázquez.

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Martínez destacó que el programa une cooperación internacional y oportunidades para los jóvenes, y subrayó la inversión de la fundación para que casi 40 participantes puedan capacitarse en Colonia, sin necesidad de trasladarse a otros departamentos. También valoró el impulso de Guillermo Moreira, el respaldo del intendente Guillermo Rodríguez y el trabajo articulado de los equipos técnicos de la Intendencia.

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Velázquez señaló que, tras su desarrollo en Colombia y su expansión a varias ciudades de América Latina, el programa llega ahora a Colonia. Este año recibió 13.500 postulaciones y otorgó 832 becas, 80 de ellas en Uruguay.