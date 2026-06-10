El Mundial 2026 será el más extenso de la historia. La próxima Copa del Mundo tendrá 104 partidos, superando ampliamente los 64 encuentros disputados en Catar 2022. El cambio responde al nuevo formato aprobado por la FIFA, que ampliará la cantidad de participantes de 32 a 48 selecciones. Los equipos estarán divididos en 12 grupos de cuatro, lo que modificará el desarrollo habitual del torneo.

Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá 104 partidos en total. La fase de grupos incluirá 72 encuentros, mientras que las rondas eliminatorias sumarán otros 32 partidos. Con este sistema, clasificarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. A partir de allí comenzará una ronda de dieciseisavos de final, antes de los octavos, cuartos, semifinales y la final.

Cómo será el formato del Mundial 2026

El nuevo formato del Mundial quedará organizado de la siguiente manera:

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48 selecciones participantes

12 grupos de cuatro equipos

72 partidos en fase de grupos

32 partidos en rondas eliminatorias

104 partidos en total

Los finalistas deberán jugar ocho partidos para llegar al título, uno más que en los mundiales anteriores con 32 selecciones.

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Cuándo empieza el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 y finalizará el 19 de julio. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una de las sedes históricas del fútbol mundial. La final está prevista para el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde se jugará el Mundial 2026

El Mundial 2026 será organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera edición de la Copa del Mundo con una sede tripartita. El torneo se disputará en 16 ciudades de Norteamérica, distribuidas entre los tres países anfitriones.

El Mundial más grande de la historia

La edición 2026 marcará un antes y un después para la FIFA. La ampliación a 48 selecciones y el aumento a 104 partidos convertirán al torneo en el más grande de la historia. Además de extender la competencia, el nuevo formato permitirá la participación de más selecciones y aumentará la cantidad de partidos disponibles para los aficionados durante más de un mes de competencia.