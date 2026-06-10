La Copa del Mundo 2026 comenzará este jueves 11 de junio en Ciudad de México con una ceremonia inaugural prevista para las 14.30 horas de Uruguay, antes del partido entre México y Sudáfrica, que abrirá oficialmente el torneo a las 16.00. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, denominado por FIFA como Mexico City Stadium para la competición, y marcará el inicio de la primera edición mundialista organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El debut tendrá una carga simbólica especial. México y Sudáfrica ya fueron protagonistas del partido inaugural del Mundial 2010, disputado en Johannesburgo, donde igualaron 1-1. Dieciséis años después, volverán a encontrarse en el primer partido de una Copa del Mundo, esta vez con México como anfitrión y ante un estadio que forma parte de la historia grande del fútbol.

A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Uruguay

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 está programada para comenzar a las 11.30 de Ciudad de México, lo que equivale a las 14.30 en Uruguay. El partido México vs Sudáfrica comenzará una hora y media después, a las 16.00 de Uruguay.

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El horario es uno de los datos más buscados por los hinchas de la región, ya que el torneo tendrá partidos repartidos entre distintas sedes de América del Norte y con franjas horarias variables. En este caso, el primer día tendrá como centro absoluto a Ciudad de México.

Una ceremonia con música latina y proyección global

La apertura mexicana tendrá una fuerte presencia de artistas latinoamericanos. Según la información publicada por Sports Illustrated, Shakira figura como una de las principales atracciones de la ceremonia, con la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. También están anunciados Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla.

La presencia de Tyla suma un componente especial al espectáculo, ya que Sudáfrica será precisamente el rival de México en el encuentro inaugural. La ceremonia buscará combinar elementos de identidad local, música popular y alcance internacional, en línea con el carácter inédito de una Copa del Mundo compartida por tres países.

El primer Mundial con 48 selecciones

El Mundial 2026 será el más grande de la historia. Por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos, una ampliación considerable respecto al formato anterior. FIFA confirmó que México abrirá la competencia el 11 de junio en el Estadio Azteca y que el torneo se extenderá hasta el 19 de julio.

El nuevo formato aumenta la cantidad de partidos, de sedes y de mercados televisivos involucrados. También modifica el desarrollo de la fase inicial: habrá más grupos, más clasificados y una instancia adicional de eliminación directa antes de los octavos tradicionales.

Para los hinchas, esto significa casi seis semanas de actividad continua, con partidos en México, Estados Unidos y Canadá. Para las selecciones, implica un camino más largo y exigente hacia la final.

México vuelve al centro de la escena mundialista

México será anfitrión de una Copa del Mundo por tercera vez, después de 1970 y 1986. En ambas ediciones, el Estadio Azteca fue escenario de momentos decisivos del fútbol mundial. En 1970, Brasil conquistó allí el título con Pelé como figura. En 1986, Argentina levantó la Copa con Diego Maradona como protagonista central del torneo.

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Ahora, el estadio volverá a recibir un partido inaugural, con la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre ante el desafío de comenzar con una victoria frente a Sudáfrica. La expectativa local también está marcada por un objetivo histórico: México buscará superar la barrera de los cuartos de final, instancia que alcanzó precisamente en los dos Mundiales que organizó.

México vs Sudáfrica: un debut con antecedentes

El cruce entre México y Sudáfrica tiene un antecedente mundialista directo. En 2010, Sudáfrica abrió su Mundial con un gol recordado de Siphiwe Tshabalala, aunque México logró empatar con tanto de Rafael Márquez. Aquella tarde terminó 1-1 y quedó como una de las imágenes más reconocidas del primer Mundial disputado en África.

En 2026, el contexto será diferente. México jugará en casa, con el apoyo de su público y en una sede histórica. Sudáfrica, en cambio, llegará con la motivación de volver a instalarse en el escenario principal del fútbol internacional y de repetir una actuación competitiva ante uno de los anfitriones.

Cuándo empieza el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves 11 de junio con la ceremonia inaugural y el partido México vs Sudáfrica. Para Uruguay, la agenda del primer día será clara: la apertura artística se podrá seguir desde las 14.30 y la pelota empezará a rodar a las 16.00.

La cita marcará el comienzo de un torneo distinto por escala, sedes y formato. Pero, como siempre, el punto de partida será el mismo: una ceremonia, dos selecciones en la cancha y la expectativa global puesta en el primer partido de la Copa del Mundo.