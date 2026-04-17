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Colonia volvió a mostrarse ante Brasil como algo más que una postal. En la WTM Latinoamérica, una de las ferias turísticas más relevantes de la región, la Intendencia de Colonia participó junto al Ministerio de Turismo, las intendencias de Canelones y Montevideo, y operadores privados, con una apuesta clara: posicionar al departamento en el mercado brasileño.

Durante tres días, en el Expocenter Norte de San Pablo, la delegación desplegó una agenda intensa dentro y fuera del predio ferial. El objetivo no fue solo promocionar destinos, sino contar una identidad: la de una ciudad y un territorio donde conviven historia, arquitectura, río, gastronomía y una escala humana cada vez más valorada por el viajero contemporáneo.

La presencia de Colonia en Brasil refuerza una estrategia cultural además de turística. Su barrio histórico, sus paisajes y su cercanía con Montevideo y Buenos Aires la convierten en una puerta de entrada singular al país.

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En tiempos de competencia regional por atraer visitantes, Colonia busca diferenciarse con aquello que no puede copiarse: su memoria, su belleza serena y su forma propia de recibir.