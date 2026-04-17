La reactivación de la Junta Local de Drogas en Carmelo recupera una herramienta institucional prevista por la política pública uruguaya para llevar al territorio la prevención, la atención y la coordinación frente a los consumos problemáticos.

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Esta semana se llevó a cabo en el Municipio de Carmelo la instancia de relanzamiento de la Junta Local de Drogas, un espacio que vuelve a conformarse tras varios años sin funcionar, con el objetivo de fortalecer el abordaje de esta temática en el territorio.

Las juntas departamentales y locales fueron creadas por el Decreto 84/010 y luego ajustadas por el 387/012, con el cometido de articular en cada comunidad acciones alineadas con la estrategia nacional.

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Pero en Carmelo la historia de este espacio no empieza ahora. Según archivos periodísticos de Carmelo Portal aportados para esta nota, en octubre de 2015 la Junta Local convocó una jornada de sensibilización sobre alcohol en el Liceo 1 “Dr. David Bonjour”, con participación de referentes de salud, educación, policía, asociaciones de padres y otros actores sociales. Aquel taller fue presentado como el punto de partida para elaborar un diagnóstico participativo y un plan local.

Ese proceso tuvo continuidad. También según archivos del medio, en setiembre de 2016 la Junta Local anunció en el Liceo 2 la devolución pública del diagnóstico participativo sobre consumos en Carmelo, con la presencia prevista del entonces secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera. En esa misma actividad estaba previsto el lanzamiento de Consuma Cultura, una propuesta con participación juvenil vinculada al colectivo La Caja. La secuencia resulta significativa: primero la sensibilización, luego la investigación y finalmente la devolución a la comunidad con una apuesta cultural.

Ese recorrido encaja con la orientación que la Junta Nacional de Drogas ha sostenido en sus políticas territoriales: fortalecer la descentralización, promover la participación comunitaria y apoyar proyectos locales en articulación con las juntas departamentales y locales. El proyecto SAVIA, en el que Uruguay participa desde hace años, fue concebido precisamente para respaldar ese trabajo descentralizado.

La reactivación en Carmelo también encuentra un punto de apoyo concreto en el presente. La guía oficial de la Junta Nacional de Drogas identifica en la ciudad un dispositivo Ciudadela, puerta de entrada a la red pública de atención y asesoramiento en drogas, coordinado por Eugenio Petit y ubicado en el local del Mides. Esa existencia le da base operativa a la nueva etapa.

En un país donde el alcohol sigue siendo, por amplio margen, la sustancia de mayor consumo en población general, la reactivación de la Junta Local de Drogas en Carmelo puede leerse como el regreso de una pregunta que la ciudad ya se había hecho hace diez años: cómo dejar de naturalizar ciertos consumos y construir respuestas más cercanas, coordinadas y sostenidas.