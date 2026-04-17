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La amenaza escrita en el baño de mujeres del Liceo 1 de Carmelo no quedó aislada. En otros casos recientes, las autoridades actuaron con rapidez y ya hubo resultados concretos.

En Montevideo, un adolescente de 15 años fue condenado a seis meses de libertad asistida por una amenaza en la UTU de Colón. En Minas, otro adolescente de 14 años fue identificado por amenazas similares y se dispuso la intervención de INAU. En ambos casos hubo actuación policial, fiscal y judicial.

En Carmelo, en tanto, la investigación sigue su curso tras la aparición de la frase “Mañana tiroteo” en el liceo. Posterior a los hechos, ha circulado en redes sociales un audio en el que una persona no identificada explica la situación y sostiene que se trató de una broma.

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El dato de fondo es que este tipo de hechos viene siendo tratado con seriedad en todo el país. Carmelo quedó ahora dentro de ese mismo escenario y el caso viene siendo investigado por personal de la Seccional Tercera de Policía, donde se radicó la denuncia.