Personal de la Seccional 3ª de Carmelo investiga un hurto ocurrido durante la madrugada de este viernes en una distribuidora ubicada sobre la calle Libertad.

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Según la denuncia recibida por la Policía, desconocidos forzaron y dañaron una reja del comercio para ingresar al local. Una vez dentro, sustrajeron varios artículos, cuyo detalle no fue informado oficialmente.

Al lugar concurrió personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento técnico de la escena en busca de indicios que permitan avanzar en la investigación.

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La Policía realiza diversas diligencias para identificar a los responsables del ilícito y procurar la recuperación de la mercadería hurtada.