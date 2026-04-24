La Academia Nacional de Letras realizará el sábado 9 de mayo el acto de incorporación de Sebastián Rivero como académico correspondiente en Colonia.

La ceremonia tendrá lugar a las 18.00 en la Casa de Cultura, ubicada en General Rivera 346, en Colonia del Sacramento. Durante el encuentro, Rivero pronunciará su discurso de ingreso, titulado “Historia y poesía. Memorias en conflicto en dos poetas colonienses”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La presentación estará a cargo de la académica Tatiana Oroño.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El acto forma parte de las actividades institucionales de la Academia Nacional de Letras y supone la incorporación de Rivero como representante correspondiente en el departamento de Colonia.