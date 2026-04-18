PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La instalación de un nuevo centro comercial en Colonia del Sacramento agrega una señal de inversión para el departamento en un contexto en el que el Gobierno busca dinamizar la actividad y ampliar la creación de puestos de trabajo fuera de Montevideo. El proyecto, impulsado por la desarrolladora DDC, prevé su apertura en 2027 y, según lo anunciado durante su presentación, generará más de 250 empleos directos e indirectos durante su construcción y puesta en marcha.

El anuncio fue realizado esta semana en el marco de una serie de cinco proyectos de inversión presentados en Maldonado, Colonia, Florida, Melo y Montevideo, con participación del ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba. En ese contexto, la iniciativa para Colonia fue presentada como una noticia relevante para el departamento, tanto por su escala como por su potencial de arrastre sobre otras actividades.

Más allá del impacto inmediato del anuncio, el principal dato económico del proyecto está en su doble efecto. Por un lado, la etapa de obra supone movimiento para la construcción y para una cadena de proveedores vinculados a materiales, logística y servicios. Por otro, una vez operativo, el nuevo espacio comercial puede ampliar la oferta formal de empleo en rubros como ventas, mantenimiento, seguridad, limpieza y administración.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Sin embargo, el efecto real sobre la economía local dependerá menos del volumen anunciado que de la capacidad del emprendimiento para integrarse al tejido comercial del departamento. En ciudades como Colonia del Sacramento, donde conviven actividad turística, comercio de cercanía y servicios, la llegada de una gran superficie comercial puede reordenar consumos y modificar la competencia entre formatos tradicionales y nuevos operadores.

Ese es uno de los puntos centrales del análisis. Un emprendimiento de esta escala puede actuar como polo de atracción de inversiones complementarias y consolidar una nueva centralidad urbana o comercial. Pero también plantea interrogantes sobre su relación con el comercio ya instalado, el perfil de la demanda que busca captar y su capacidad para sostener empleo una vez superada la etapa inicial de apertura.

Otro aspecto a observar es la calidad del empleo prometido. Los anuncios de inversión suelen medir impacto en cantidad de puestos, pero el efecto económico de largo plazo también está asociado a la estabilidad, formalización y remuneración de esos trabajos. En ese sentido, la cifra de más de 250 empleos funciona hoy como una referencia inicial, aunque su incidencia concreta solo podrá evaluarse cuando el proyecto avance en cronograma, ocupación comercial y modelo operativo.

Para Colonia, el anuncio tiene además una lectura territorial. El departamento ha mostrado en los últimos años una combinación de dinamismo turístico, desarrollo inmobiliario y servicios, pero también una fuerte exposición a los ciclos de consumo y a la estacionalidad. La incorporación de nueva infraestructura comercial puede contribuir a diversificar la actividad, siempre que logre sostener flujo de público durante todo el año y no dependa exclusivamente de temporadas altas o del visitante ocasional.

Con apertura prevista para 2027, el proyecto entra ahora en una fase en la que el dato político del anuncio deberá traducirse en ejecución concreta. Para la economía departamental, la relevancia no estará solo en la magnitud de la inversión, sino en su capacidad para convertirse en empleo efectivo, actividad sostenida y encadenamientos reales con el resto de Colonia.